Başkan Kılıç, Erenlerspor’u misafir etti

Erenlerspor’un yeni yönetimini misafir eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Yeni yönetimin ilçemiz ve Erenlerspor adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenlerspor heyetini ağırladı. Kulübün yeni başkanı Kadir Kocacık’ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Başkan Kılıç, yakalanacak yeni bir ivme ile takımın hak ettiği yerlere geleceğine inandığını ifade etti. Başkan Kılıç, “Erenlerspor ilçe gençlerimiz olmak üzere çok sayıda evladımızın ve kardeşimizin ter döktüğü, emek verdiği bir takım. Erenlerspor da yetişen birçok gencimizin üst düzey takımlarda forma giydiğine defalarca şahit olduk. İnşallah bu kardeşlerimizin sayısı daha da artacaktır. Yeni yönetiminizin ilçemiz ve Erenlerspor adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Kadir Kocacık ise, “Sayın Başkanım öncelikle kabulünüz ve misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ifade ettiği gibi Erenlerspor ilçenin gönlünde olan bir takım. İnşallah görevde olduğumuz süreç içerisinde bu bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Erenlerspor heyeti, Başkan Fevzi Kılıç’ın ardından Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu’nu da makamlarında ziyaret etti.