Başkan Kılıç: “Erenlere hizmet etmeye devam edeceğiz”

Seçimlerinin üzerinden geçen 3 yılı değerlendiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Allah’ın izniyle görev sürecimiz boyunca tüm gücümüz ve gayretimiz ile Erenlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı Başkan Kılıç’ın konuşması ile devam ederken, 10 gündem maddesinin karara bağlanması ile son buldu. Meclis toplantısında konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Halkımıza hizmet uğrana çıktığımız yolda 3’üncü yılımızı geride bırakıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda 33 mahallemizi birbirinden ayırmadan ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kısaca değerlendirecek olursak önceliğimizi ilçemizin alt-üst yapı ve doğalgaz sorunlarına verdik ve ciddi mesafede yol alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Geride kalan 3 yıllık süreçte yenilenen caddeler, sokaklar, Erenler’in ilk Kapalı Pazar Yeri, doğalgazı olmayan mahallelere doğalgaz çalışmaları, yeni çocuk parkları, mahalle içlerine otoparklar, kentsel dönüşüm sürecinde önemli ilerlemeler, kültürel ve sosyal 10’larca etkinlik gerçekleşti. Allah’ın izniyle görev sürecimiz boyunca tüm gücümüz ve gayretimiz ile Erenlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Ekiplerimiz özveri ile çalışmalarını sürdürdü”

Kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini belirten Kılıç, “3 yıllık süreçte baktığımız zaman dünyayı sarsan korona virüs salgını ve beraberinde pandemi süreci yaşadık. Ekiplerimiz özveri ile çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte Kültür ve Sosyal, Temiz İşleri ve Zabıta Müdürlüklerimiz saat ve zaman farkı gözetmeden Erenler’de kimse yalnız değil anlayışı ve şuuru ile çalışmalarını gerçekleştirerek, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmadılar. Bu yıl Nisan ayı ile başlayan Ramazan Ayı’nı çerçevesinde birbirinden güzel kültür, sanat ve çocuk şenlikleri düzenledik. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle programlarımız vatandaşlarımızın yoğun katılımı ve çocuklarımızın eşsiz mutluluğu ve sevinciyle başladı. Tüm vatandaşlarımızı programlarımıza bekliyoruz. İnşallah Ramazan Ayı içerisinde çok değerli yazar ve sanatçılarımızı Erenlerimizde vatandaşlarımız ile ağırlayacağız” diye konuştu.

“Sebze ve meyve kısmı kapalı pazar yerinde hizmet vermeye başlayacak”

Yapımı 100 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan Erenler’in ilk kapalı pazar yeri hakkında da bilgi veren Başkan Kılıç, “Noter huzurunda gerçekleşen kurada pazar esnafımızın tezgah açacağı yerleri belirledik. Esnafımızın Ramazan ayında alışma sorunu gibi durumlarla karşılaşmaması için kendilerine Ramazan ayı sonuna kadar süre verdik. İnşallah Ramazan Bayramı sonrasında Çarşamba Pazarı’nın sebze ve meyve kısmı Kapalı Pazar Yerinde hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.