Başkan Kılıç, devam eden projeleri anlattı

Erenler Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında düzenlendi. Başkan Kılıç, ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen mecliste, 6 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Başkan Kılıç, ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi, pandemi denetimlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini de vurguladı.

İlçeyi daha iyi seviyelere getirmek için çaba içinde olduklarını dile getiren Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Şuan için ekiplerimiz kırsal mahallelerde başlattığımız doğal gaz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, büyükşehir belediyemiz ile birlikte Bağlar Caddemizde devam eden duble yol çalışması da son aşamaya geldi. ’2020 yılı Erenler’imiz için asfalt yılı olacak’ demiştik ve yıl içerisinde büyükşehir belediyemiz ile birlikte 59 bin ton asfalt atmıştık. Bu doğrultuda ciddi bir alt yapı, asfalt ve tretuvar çalışması gerçekleştirmiştik. Yine asfalt sezonunun açılması ile birlikte kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz"