Başkan Kılıç: “3 cadde ve 78 sokakta yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “4 mahallemizin 3 cadde ve 78 sokağında yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt ve üstyapısıyla cadde ve sokaklarımızı yenileyerek ilçemizi estetik bir hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında Başkan Fevzi Kılıç’ın hitapları ile devam ederken, toplantı 6 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanması ile tamamlandı. Başkan Kılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Gündem dışı konuşmaların ardından meclis üyelerine hitap eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Başkan Kılıç, 4 merkez mahallede toplamda 3 cadde ve 78 sokakta çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Başkan Kılıç, alt ve üstyapısıyla cadde ve sokakları yenilemeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Fevzi Kılıç, “Mahallelerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Hacıoğlu Mahallemizde 27 sokakta, Merkez Mahallemizde 14 sokakta ve Yeşiltepe Mahallemizde 10 sokakta altyapı çalışmaları tamamlandı ve asfalt hazırlığı başladı. Dilmen Mahallemizde ise 27 sokağımızda SASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şehit İlhan Aras Caddemizde altyapı çalışmaları tamamlandı, bu hafta içerisinde tretuvar çalışmaları da bitecek. Büyükşehir Belediyemiz inşallah kısa zaman içerisinde asfalt ile caddemizi yenileyecek. Aynı zamanda Dr. Sadık Ahmet Caddemizde de SASKİ altyapı çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Caddesinde ise altyapı çalışmaları tamamlandı, SEDAŞ’ın elektrik hatlarını yerin altına almasının ardından asfalt çalışmalarımız başlayacak. Alt ve üstyapısıyla cadde ve sokaklarımızı yenileyerek ilçemizi estetik bir hale getirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Gençlere yönelikte çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kılıç, “Hayatın her alanında gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz bizler için çok değerli. Kendileri için hediye internet kartları hazırlattık, bu kartları belediyemize gelen ve gittiğimiz program ve ziyaretlerde görüştüğümüz gençlerimize hediye ediyoruz. Biz gençlerimizin interneti eğitimleri başta olmak üzere kendilerine katkı sağlayacak alanlarda kullanacaklarına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde Erenlerimizde bulunan 18 okul 1 Ekim 2021- 30 Nisan 2022 tarihleri arasında 1650 kg atık pil toplandı. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi konusunda projenin öneminin farkındayız. Bu çerçevede Erenler’imizde projeye katılan 18 okulumuza da öğrencilerimiz için çeşitli hediyeler takdim ettik. Her bir öğretmenimizi ve öğrencimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç’ın konuşmalarının ardından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam ederken, 6 gündem maddesi karara bağlandı. 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeler kabul edilirken, 4. ve 5. maddeler Plan ve Bütçe Komisyonuna ve 6. madde ise İmar Komisyonuna havale edildi. Meclis Toplantısı Başkan Fevzi Kılıç’ın, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunması ile tamamlandı.