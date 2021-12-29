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Başkan Kılıç 2021 yılını değerlendirdi

2021 yılının altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla yoğun geçtiğini belirten Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti 70. Erenler İlçe Danışma Meclisinde açıklamalarda bulundu.

SAKARYA 29.12.2021, 16:14
Başkan Kılıç 2021 yılını değerlendirdi

2021 yılının altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla yoğun geçtiğini belirten Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti 70. Erenler İlçe Danışma Meclisinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Erenler İlçe teşkilatının düzenlediği 70. Erenler Danışma Meclisi Toplantısı Erenler Kültür Merkezinde gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse’nin hazır bulunduğu toplantı yoğun katlımla gerçekleşti.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2021 yılında yaptıklarını değerlendirdiği konuşmasına Erenler İlçe Teşkilatına teşekkür ederek başladı. Başkan Kılıç, “Öncelikle tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu salonu dolu görmek, doğru yerde durduğumuzun, doğru yolda yürüdüğümüzün bir kanıtıdır. Allah’a şükürler olsun geçtiğimiz 20 yılda güzel işler başardık. Partinin hangi kademesinde olursa olsun, yaptığı katkılardan dolayı tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2019 seçimlerinde Erenler Belediye Başkanlığına seçildiğimiz andan itibaren bazı önemli konuları ele aldık. Bunların başında Kentsel Dönüşüm konusu geliyor. Göreve gelir gelmez harekete geçerek 144 konutun tamamını vatandaşlarımıza teslim ettik. Böylelikle Nehir Konakları 2.Etap 144 konutta yaşam başladı. Belediyemizin kendi imkanlarıyla yaptığı projede belediyeye gelir sağlayarak, finansman gücümüzü arttırdık” dedi.

Vatandaşlarımızın içi rahat olsun

Birçok alanda yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç, “Bugün geldiğimiz noktada, Kentsel Dönüşüm projesinde büyük adaların yer alması sebebiyle, vatandaşın da sorun yaşadığını tespit ettikten sonra yeni bir çalışmayla yeni bir imar planı hazırlandı. Ve nihayet yeni imar planımızın onaylandığını ve itiraz süreçlerinin bittiğini söylemek istiyorum. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın içi rahat olsun. İster kendileri, ister müteahhitlerle anlaşarak ta kendi parsel ve adalarında inşaat ve yenileme çalışmaları yapabilecekler. Şuan icmal güncellemesi dediğimiz vatandaşımızın güncel hakkedişlerini hazırlıyoruz. Bir sonraki aşamada vatandaş görüşmelerine başlanacak. Güncelleme çalışmamızın bitmesinin hemen ardından çalışmalarımız hız kazanacak. Bu yıl içerisinde yoğun bir şekilde mahallelerimizde altyapı ve üst yapı yenileme çalışmalarımıza başladık. Tarla yollarından tutunda ara sokaklarımıza kadar birçok alanda yenileme çalışması yaptık. En son gerçekleştirdiğimiz çalışmamız olan Erenler Caddesi yenileme çalışması, son aşamasına geldi. Erenler caddesini asfaltlayarak kaldırım ve aydınlatmaları yenileyerek, caddemizi modern bir görünüme kavuşturduk. Değirmen caddemizin de altyapı çalışmaları sona geldi, ve asfalt çalışması kısa sürede tamamlanacak. Bunun yanı sıra Değirmen caddesi ve Erenler Caddesi arasında kalan ve toplamda 30 ara sokağımızdan 20’den fazlasını da asfaltladık. Geri kalan sokaklarımız da birkaç gün içerisinde asfaltlanacak. Tabi bu asfalt öncesi önemli ölçüde altyapıyı yeniledik. Cumhuriyet Caddemizde kurulan pazarın Kapalı Pazar yerine taşınmasıyla, bu caddemizi de yenileyeceğiz” diye konuştu.

Dilmen, Küpçüler ve Yenimahalle’ye 2022 müjdesi

Başkan Kılıç, “Ayrıca 2022 yılında Dilmen, Küpçüler ve Yenimahalle’de altyapı çalışmalarını tamamlayarak etaplar halinde asfaltlama ve yenileme çalışması yapacağız. Yaptığımız çalışmalarla özellikle D-100 karayolunun kuzeyinde yer alan mahallelerimizde altyapıyı tamamlamak ve yeni Erenler’i inşa etmek bizler için oldukça önemli. D-100’ün güneyinde kalan mahallelerimizde de kaldırım yenileme asfaltlama çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamıştık. Doğalgaz gelen yerlerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ayrıca tarla yollarımızda da 190 km’ye yakın çalışma yaptık. Erenlerimiz kendini yenileyerek gelişmeye devam edecek. Son zamanlarda yapılan önemli çalışmalardan biri de Kapalı Pazar Yeri inşaatımızdı. Hacıoğlu Mahallemizde yer alan Çarşamba pazarımızın sebze kısmını ve Dilmen Mahallemizdeki pazartesi pazarımızı buraya taşıyoruz. 4 Ocak tarihinde Başkan Yardımcılarım pazarcı esnafımızla bir görüşme yapacak. Yerleşim düzeninin konuşulacağı toplantıda, bahsettiğim iki sebze pazarının taşınması için sona gelindiğini söyleyebilirim. Daha düzenli ve temiz bir Pazar kurulması tüm Erenlerin çıkarına olacak. Özellikle Çarşamba günleri Cumhuriyet Caddesinde kurulan sebze pazarı yoğun kirlilik ve trafik problemi yaratıyordu. Bunu çözmüş olacağız. Kapalı Pazar yerimizde ne temizlik ne trafik problemi olacak, ikisini de çözmüş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Diş Hastanesi olağan sürecinde devam ediyor

AK Parti Erenler İlçe Teşkilatının yürüttüğü üye çalışmalarında üstün başarı gösterdiğine değinen Başkan Kılıç, “Tabi Sakarya’mızın önde gelen isimleri buradayken tüm şehrimizin aklına hastane çalışmaları mutlaka geliyor. Şehir Hastanesi, Acil Durum Hastanesi gibi iki büyük projeyi şehrimize kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de Erenler ailesi olarak sağlık konusunda önemli bir adım attık. Bildiğiniz üzere, Nehir Konaklarının karşısında mülkiyeti bize ait olan alanda Diş Hastanesi kurulması amacıyla Sağlık Bakanlığımızla bir protokol imzalamıştık. Önümüzdeki süreçte Proje İhalesi gerçekleşecek hemen ardından yapım ihalesiyle inşaatımıza start vermiş olacağız. Bölgemizde Diş Sağlığı hizmetlerini rahatlatacağını düşündüğümüz yatırımla, Erenler’de sağlık hizmetlerinin gelişmesi amacıyla büyük bir iradeyle çalışıyoruz. Arkadaşlarımız üye çalışmalarında ciddi ter döktüler. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 hedefini kapı kapı gezerek anlatmaya devam ediyorlar. Bizler de arkalarındayız. Yeter ki ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edelim. Allah’a çok şükür AK Parti siyasetinde hiçbir zaman kişisel çıkar için yer almadık. Tek düşündüğümüz çıkar vatanımız ve milletimizin çıkarıdır. Bu sebeple canla başla çalışan dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üye çalışmalarında üstün başarı gösteren teşkilat mensuplarına plaket takdimi yapıldı. Aile fotoğrafı çekilmesiyle birlikte danışma meclisi toplantısı sona erdi.

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