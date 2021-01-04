Başkan Kılıç, "2021 yılı da ilçemiz için hizmet yılı olacak”

Erenler Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 2021 yılında hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Erenler Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın hitabı ile başlayan meclis toplantısı gündem dışı konuşmalar ile devam ederken, 11 Gündem Maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı. Başkan Kılıç konuşmasında 2021 yılında hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Konuşmasına ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek başlayan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “2020 yılını iyisiyle, kötüsüyle geride bıraktık. Devam eden pandemi sürecinde vatandaşlarımıza yönelik sosyal çalışmalarımız ile birlikte 2020 yılı için planladığımız çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Allah’ın izniyle 2021 yılı da ilçemiz için yine hizmet yılı olacak. Cumhuriyet ve Erenler Caddelerimizde alt ve üst yapı çalışmaları için hazırlıklarımızı yapıyoruz. 856 ve bin metre uzunluklarında olan iki caddemizi gerçekleşecek çalışma ile estetik görünüme kavuşturacağız. Dilmen Mahallesi Alt ve Üst Yapı Çalışmaları 1. Etap olarak belirlediğimiz 1 caddemiz ve 34 sokağımızda yenileme çalışmaları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek. Alt yapı çalışmaları ile birlikte asfalt ve tretuvar çalışmaları ile Dilmen Mahallemizi yeniliyoruz. Hayırlı olsun” dedi.