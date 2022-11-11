Başkan Işıksu’dan, Karapınar Mahallesi’ne müjde

Mahalle buluşmalarını aralıksız sürdüren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karapınar’da vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerini mutlu eden bir müjde de veren Işıksu, “Karapınar Mahallemizde çocuk ve spor parklarını yaptık, imar planlarında süreci tamamlıyoruz ve mahallemize müjdemiz olsun bir de cemiyet alanı kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, meclis üyesi Besim Kıratlı, teşkilat mensupları ve muhtarlar ile birlikte Karapınar Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinleri ile çalışmaları değerlendiren Işıksu, tek tek notlar aldı, Karapınar’a müjdeler verdi.

Adapazarı’nın 84 mahallesinde etkin hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Dün gece Papuççular ve Büyük Hataplı Mahallelerimizdeydik bu akşam da Karapınar’ımızdayız. Her mahallemizde istişareyle, etkin hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Karapınar Mahallemizde çocuk ve spor parklarını yaptık, imar planlarında süreci tamamlıyoruz ve mahallemize müjdemiz olsun bir de cemiyet alanı kazandırıyoruz. Yüzümüz hep gülsün diye hamdolsun Adapazarı’mızda işler yolunda. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Karapınar Muhtarı Osman Giray, gerçekleşen buluşmadan ve aldıkları müjdeden duydukları sevinci paylaşarak Başkan Işıksu’ya teşekkür etti. Giray, “Karapınar’ımıza çok güzel hizmetler alıyoruz, cemiyet alanı ihtiyacımızı ilettik ve anlık müjdeyi Mutlu Başkanımız paylaşmış oldu. Bizler de çok memnun olduk. Mahallemiz adına Mutlu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.