Başkan Işıksu’dan dayanışma vurgusu
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANI MUTLU IŞIKSU, AK PARTİLİ ADAPAZARI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ BEHLÜL BAYRAK İLE BİRLİKTE DAR SOKAK VE KATLI PAZAR’DA ESNAFI ZİYARET ETTİ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, İSTİŞARELERDE BULUNDU.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Partili Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Behlül Bayrak ile birlikte Dar Sokak ve Katlı Pazar’da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti, istişarelerde bulundu.
Adapazarı’nın ticaret şehri olduğunun altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, şehir kültüründe esnafın yerinin apayrı olduğunu vurguladı. Adapazarı’nın mayasında da dayanışmanın olduğunu aktaran Başkan Işıksu, “Şehrimizin tarihine baktığımızda birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini görüyoruz. Esnaf kültürü Adapazarı’mızın mayasında vardır. Bizler de ilk günden itibaren hep beraberiz, kurduğumuz yakın ilişkilerle sorunları en aza indirme gayretimiz, hep güzel hizmetler sunma gayemiz var. Bereket ve kardeşliği önceleyen kıymetli esnafımızın morali hep üst seviyede olsun, onları destekleyecek çalışmalar yaparak, ticaret şehri Adapazarı’mızın potansiyelini birlikte değerlendirelim istiyoruz. Dayanışma ve istişare kültürünü güçlü tutarak esnafımızla gece gündüz bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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