Başkan Işıksu: “Tempoyu yükselttik, açılışlar çok yakında”

Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Meclis üyelerimizin kıymetli destekleri ve hemşehrilerimizin teveccühü ile şehrin kalbi Adapazarı için gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl birçok açılışımız olacak, tempoyu yükselttik, açılışlar çok yakında” dedi.

Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mutlu Işıksu başkanlığında, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. 11 maddelik gündemle toplanan mecliste, gündem dışı konuşmaları AK Partili meclis üyesi Mustafa Reşit Yazıcı ve İYİ Partili meclis üyesi Doğan Şen yaptı.

Gündem dışı konuşmaların ilkini gerçekleştiren AK Partili Yazıcı, engelliler haftası münasebetiyle, engellilere yönelik hassas çalışmaların artırılmasına yönelik beklenti ve taleplerini paylaştı. Başkan Mutlu Işıksu’nun engellilere yönelik hassasiyetini bildiklerini ve takdir ettiklerini belirten Yazıcı, hassasiyet odaklı çalışmaların şehrin genelinde de artırılmasını istediklerini vurguladı. Yazıcı’ya konuşması için teşekkür eden Başkan Işıksu, “Bizim için aslolan zihinlerdeki engellerin kaldırılmasıdır. Reşit Ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimiz için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

İYİ Partili Doğan Şen’in sığınmacıların iş yerlerine yönelik denetleme talebini içeren gündem dışı konuşmasına yönelik Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızda biz ensar olmanın kıymetini bilerek çalışıyoruz ancak şunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Bizim esnaf kardeşlerimize yönelik hangi uygulamamız varsa tamamen aynısını ticari faaliyet gösteren mülteci kardeşlerimize de uyguluyoruz. Biz, adil ve hakkaniyetli şekilde, sorumluluklarımızın bilinciyle çok çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışma tempolarını yükselttiklerinin de altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Yaz dönemi geldi, harman zamanı. Menekşe ve Ambarlı sokaklarımızda çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Yenicami, Göl ve Güler sokaklar çok güzel oldu, bitti sayılır. Meclis üyelerimizin kıymetli destekleri ve hemşehrilerimizin teveccühü ile şehrin kalbi Adapazarı için gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl birçok açılışımız olacak, tempoyu yükselttik, açılışlar çok yakında, meclis üyelerimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi şimdiden davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 11 maddelik meclis gündemine geçildi. Gündemin 3 maddesi imar komisyonuna, 1 maddesi hukuk komisyonuna, 1 maddesi plan ve bütçe komisyonuna oy birliğiyle havale edilirken; 4 maddesi oy birliği ile kabul edilirken, kalan 2 madde ise CHP’nin 1 çekimser, 1 ret oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Maddelerin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine ve misafirlere teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, Mayıs meclisinin ikinci oturumunun 13 Mayıs 2022 Cuma saat 14.00’da yapılacağını belirterek meclis oturumunu sonlandırdı.