Başkan Işıksu: “Şehrin kalbi Adapazarı büyümeye ve gelişmeye devam edecek”

Adapazarı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “TÜİK verilerine göre Adapazarı’mızın nüfusu 280 bin 214. Birlik ve beraberliğimizle, hayata geçirdiğimiz gayretli çalışmalarla şehrin kalbi Adapazarı, büyümeye ve gelişmeye devam edecek inşallah” dedi.

Adapazarı Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, 8 maddelik gündemle gerçekleştirildi. Meclis gündemine geçmeden evvel bir konuşma yapan Başkan Mutlu Işıksu, geçtiğimiz yıl vefat eden meclis üyesi Ahmet Özbudak’ı andı. Meclis üyelerinin ve Adapazarı’lıların 3 aylarını da tebrik eden Başkan Işıksu, “İnşaallah rahmet ve bereket dolu günleri hep birlikte yaşarız.” dedi.

Gündem dışı konuşmalarda söz alan MHP’li meclis üyesi Kayhan Alver, Adapazarı Belediyesi tarafından 2019 yılında tamamlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Raporu ile birlikte çalışmaları hızlanan kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti ve Belediyenin çalışmalarına MHP Grubu olarak destek verdiklerini açıkladı. Alver, “Mutlu Başkanımızın liderliğinde Adapazarı’mızda kentsel dönüşüme verilen kıymet daha da arttı. Devletimizin katkıları da son açıklamayla daha da yükseldi. Unutmayalım ki deprem değil, bina öldürür. Vatandaşlarımızın yorgun binalarını kentsel dönüşüme sokarak yenilemeleri çağrısında bulunuyoruz. Belediyemizin rehberlik hizmetleri ile birlikte katkılarının olacağını görüyoruz ve daha da fazla olması gerektiğini paylaşıyoruz” diye konuştu. Alver’e konuşması için teşekkür eden Başkan Işıksu, “Kayhan Bey’in açıklamalarını çok önemli buluyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarını ne kadar değer verdiğimizi gerek meclis üyelerimiz gerekse hemşehrilerimiz biliyorlar. Her zaman söyledik, yine ifade ediyoruz. Adapazarı’mızın kentsel dönüşümde de en güzel örneklere ev sahibi olacağına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Gündem dışı konuşmaların ardından meclis gündemine geçildi. 8 maddelik meclis gündeminin 4 maddesi oy birliği ile kabul edilirken, 4 madde ise CHP’li Meclis Üyesi Haluk Akbay’ın ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem oylamalarının ardından konuşan Başkan Işıksu, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Sanıyorum en hızlı meclisimizi yaptık. Çalışmalarımıza destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. TÜİK de son nüfus rakamlarını paylaştı. Adapazarı’mızın nüfusu 280 bin 214. En çok nüfusa sahip 3 mahallemiz ise Korucuk, Yağcılar ve 15 Temmuz Camili. Birlik ve beraberliğimizle, hayata geçirdiğimiz gayretli çalışmalarla şehrin kalbi Adapazarı, büyümeye ve gelişmeye devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediyesi’nin bir sonraki meclis toplantısı 7 Mart Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacak.