Başkan Işıksu, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sundu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer planlamalarını dinledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile Adapazarı’nda bulunan okullarda ziyaret programları gerçekleştirmeye devam ediyor. Liselerde öğrencilerle buluşan, onlarla sohbet eden Başkan Mutlu Işıksu, son olarak Adapazarı Mesleki ve Teknik ile Yunus Emre Anadolu Liselerinin öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin atölye ürünlerini tek tek inceleyen Başkan Mutlu Işıksu, daha sonra öğrencilerle sohbet programında buluştu. Kariyer planlamaları başta olmak üzere gençlerin ilgi duydukları konularda keyifli sohbet gerçekleştiren Başkan Mutlu Işıksu, gençlerin taleplerini dinledi ve önerilerini paylaştı.

Programı değerlendiren Işıksu, “Adapazarı’mızdaki tüm liselerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. İlgileri ve misafirperverlikleri ile bizleri çok mutlu eden öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, okul idarecilerimize ve her zaman yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Bakırtaş’a çok teşekkür ediyoruz. Gençlerle her şeyi konuşuyoruz. Biz Adapazarı’mızın gençlerine güveniyoruz. Ümidimiz hep canlı, hep diri hamdolsun. Maziden güç alarak atiye yürüyen çok güzel bir gençlikle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.