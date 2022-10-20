Başkan Işıksu: “Mahalle ve sokaklarımızın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz”

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi çerçevesinde Çark Caddesi’ne çıkan sokaklardan biri olan Anbarlı Sokak, yapılan çalışmalarla çok daha güzel ve daha düzenli bir görünüme kavuştu. Başkan Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, mahalle ve sokaklarımızın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun çok beğenilen projelerinden olan “Mahallemi Güzelleştiriyorum” çerçevesinde, Çark Caddesi Anbarlı Sokak da yapılan çalışmalarla çok daha güzel ve daha düzenli bir görünüme kavuştu. Mahallemi Güzelleştiriyorum ve asfalt çalışmaları ile sokakların çehresini değiştirdiklerini kaydeden Başkan Mutlu Işıksu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne hemşehrilerimizle istişarelerimizi sürdürüyor, altyapı kurumlarımızla iş birliğini sıkı tutarak çalışmalarla yüzlerce sokağımızın çehresini değiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çark Caddesi Anbarlı Sokağımızda da esnafımızın düşüncelerini aldık, hızlıca çalışmalarımızı tamamladık. Anbarlı sokak, yeni haliyle çok daha güzel oldu, hayırlı olsun” diye konuştu.