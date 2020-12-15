banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası!
Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası!
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları belli oldu
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları belli oldu
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?

Başkan Işıksu: “Esnafımız ayakta durursa, Adapazarı’mız da ayakta durur”

Adapazarı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Oda temsilcileri ile istişare edilerek belirlenen, Adapazarı sınırları içerisinde tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafları takdir ve teşvik için düzenlenen, 2020 yılı Altın Esnaf Belgesi Takdim Programı gerçekleştirildi.

SAKARYA 15.12.2020, 16:31
2
Başkan Işıksu: “Esnafımız ayakta durursa, Adapazarı’mız da ayakta durur”

Adapazarı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Oda temsilcileri ile istişare edilerek belirlenen, Adapazarı sınırları içerisinde tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafları takdir ve teşvik için düzenlenen, 2020 yılı Altın Esnaf Belgesi Takdim Programı gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Oda temsilcileri ile istişare edilerek belirlenen, Adapazarı sınırları içerisinde tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafları takdir ve teşvik için düzenlenen, 2020 yılı Altın Esnaf Belgesi Takdim Programı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun ev sahipliğinde, Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa; Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden; Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan; Seyyar Giyim Eşya Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe; Kitap, Kırtasiye, Gazete, Büfe, Tekel Maddeleri Satış Odası Başkanı Coşkun Bilir; Fotoğraf, Ressam ve Tabelacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Berber; Demirciler ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Kılıç, Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Karaca ile belge alan esnaflar; Konfeksiyon dalında Bekir Baltürk, Kırtasiye dalında Çiğdem Reis, Fotoğraf dalında İsmail Süha Özdilek, Demirci ve Tornacı Dalında Haluk Kesebilir ve Elektrikçi dalında Hüseyin Birinci katıldı.

Buluşmanın esnafa moral verdiğini belirten SESOB Başkanı Alişan, “Şehre ruh katan ve şehrin dinamiklerini oluşturan esnaflarımızdır. Adapazarı Belediyesi tarafından takdim edilen belgeler esnafımıza bu zor günlerde bir nebze de olsa moral oluyor. Pandemi sebebiyle tüm dünya zor günler geçirse de, bizim geleceğe dair hala umudumuz var. Bu özel programla bizlerin de umudunu tazelediği için, esnafımıza her zaman destek olan Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve ekibine tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Düşünceleri için Alişan’a teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı ticaret şehridir. Biz Adapazarı’mızı ticaretin kalbi olarak görüyoruz. Nüfusu 276 bin olan ilçemiz, esnafıyla ve ticaret ağıyla günlük 500 bin nüfusa kadar ulaşıyor. Bizler, kardeşlik hukukuna, dayanışma ruhuna ve bereketle gelen güzelliklere daima inanan insanlarız. Esnafımız ayakta durursa, Adapazarı’mız da ayakta durur. Esnafımızın gösterdiği ticaret ahlakının, şehrimizin ruhunu mayaladığına inanıyoruz. Esnafımızın varlığı şehrimize sadece maddi ölçütlerle değil; dürüstlük, erdem, ahlak gibi manevi ölçütlerle de anlam kazandırmaktadır” diye konuştu.

Zorlukları birlikte aşıyoruz

Esnafın her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Işıksu, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız yeni açıkladığı paketlerle esnafımıza destek oluyor. Salgın sürecinde, devletimiz her türlü imkanı farklı kesimler için seferber etmeye çalışıyor. Hepimiz biliyoruz ki, Korona virüs salgını gibi bir gerçekle yüz yüze olsak da bizler, zor günlerde dayanışmayı, omuz omuza vermeyi ve zorlukları birlikte aşmayı bilen bir milletiz. Samimiyette bereket vardır, Adapazarı’nın her bir ferdiyle ve esnafıyla bu samimiyeti koruyarak daha ileriye taşıyacağız. İnşallah, bundan sonra da birbirimize sımsıkı kenetlenerek her zorluğu aşacak, şehrimizde sevgiyi, muhabbeti ve dayanışmayı hakim kılmak için hep birlikte gayret edecek, sevinçli günleri paylaştığımız gibi, zor günleri de daima paylaşmaya devam edeceğiz. Salgın kuralları gereğince, daha sade gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı, inşallah gelecek yıllarda büyük bir coşkuyla düzenleyeceğiz. Belge alan kıymetli esnaflarımızı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından esnaflara belge ve hediyelerini Başkan Işıksu ve Alişan ile oda başkanları birlikte takdim etti.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11