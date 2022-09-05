Başkan Işıksu: “Daha güzel günlere birlikte yürüyoruz”

Adapazarı Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Bu şehir, her şeyin en güzelini hak ediyor. En güzeli için hep birlikte gayretliyiz ve daha güzel günlere birlikte yürüyoruz. Sözlerimizi birer birer tutuyor ve projelerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mutlu Işıksu başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşma yapan Başkan Mutlu Işıksu, projelerden bahsetti ve gelinen son aşamaları ayrıntılarıyla paylaştı. Adapazarı’nın değerine değer katmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Mahallemi Güzelleştiriyorum ve asfalt çalışmalarımız, hayata geçen projelerimiz, sosyal tesislerimiz, millet evlerimiz, parklar ve spor sahalarımız hülasa her alanda Adapazarı’mızın değerine değer katmaya devam ediyoruz. Dernekkırı Millet Evi, Taşkısığı Millet Evi, Karaman Çocuk Hakları Sokağı, Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi, 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası, Yeşilbayraktar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Taşkısığı Sosyal Tesisleri, Alandüzü Sosyal Tesisleri, Acıelmalık Sosyal Tesisleri, Çamyolu Sosyal Tesisleri, Çağlayan Sosyal Tesisleri, 10 Adet Muhtarlık Binası, 52 Adet Çocuk Parkı, 35 Adet Spor Parkı, 34 Adet Spor Sahası (Futbol-Basketbol-Voleybol) ve Mahallemi Güzelleştiriyorum projemizle 251 sokak ve caddede çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Bu projeler, faaliyete geçen ve açılışını yapacağımız projelerimizdi. Hamdolsun hızla devam eden açılışını heyecanla beklediğimiz 3 projemiz var. Bunlar ise; ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi, Meserret Bahçe, Adapazarı Ticaret Müzesi Allah nasip ederse bu 3 projemizin açılışında da sizlerle beraber olacağız” dedi.

“Çok güzel bir çalışmayı Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçiriyoruz”

Tarihi Millet Hamamı’ndan da konuşmasında bahseden Başkan Işıksu, “Geçtiğimiz hafta Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı’yı Tarihi Millet Hamamı’mızda misafir ettik. İl Kültür Müdürümüz Süleyman Acar da bizimleydi. İnşallah çok nitelikli, çok güzel bir çalışmayı Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçiriyoruz. Valimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Adapazarı’mızın kültür mirasına sahip çıkmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sokak ve caddelerimizin adeta çehresini değiştiriyoruz”

Mahallemi Güzelleştiriyorum ve asfalt çalışmalarında gelinen son durumu paylaşan Başkan Işıksu, “2022 yılında 17 mahallemizde (Tekeler, Yağcılar, Alandüzü, Korucuk, Tuzla, Çukurahmediye, Maltepe, Ozanlar, Karaman, Dağdibi, Güneşler Merkez, Güneşler Yeni, Acıelmalık, Tepekum, Çamyolu, Taşkısığı ve Mahmudiye) asfalt çalışmamız var. Mahallemi Güzelleştiriyorum çok daha geniş; altyapısı, kaldırımı, asfaltı, aydınlatması ve ağaçlandırmasıyla sokak ve caddelerimizin adeta çehresini değiştiriyoruz. 2022 yılında Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemiz çerçevesinde ise 9 mahallemizde (Semerciler, Cumhuriyet, Tığcılar, Papuççular, Akıncılar, Çukurahmediye, Yenicami, Yağcılar ve Korucuk) çalışmamız var. Kırsal mahallelerimizde tarla yolları çalışmalarımız, doğalgaz çalışmalarımızın ardından asfalt tadilat çalışmalarımız çok gayretli bir şekilde sahadayız ve sahada olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

18 yeni araç

Adapazarı Belediyesi olarak 18 araç satın aldıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Güzel bir haber vermek istiyorum. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze 16 adet, Fen İşleri Müdürlüğümüze 2 adet olmak üzere toplam 18 adet sıfır kamyonları Belediyemiz olarak satın aldık. Araçlarımız da geldiler, son kontrollerini tamamlıyoruz. Çok yakında sahada olacaklar. Adapazarı’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

6 yeni sosyal tesis geliyor

Başkan Işıksu konuşmasının son bölümünde şunları kaydetti; “Taşlık, Dağdibi, Karadere, Karadavutlu, İlyaslar ve Mahmudiye olmak üzere 6 mahallemize sosyal tesis kazandırıyoruz. Hayırlı olsun inşaallah. 6 Eylül Salı günü yani yarın inşallah ihalesini gerçekleştiriyoruz. 7 Eylül Çarşamba günü Ada Hayat’ın ihalesine çıkıyoruz. Ada Hayat ile şehrin kalbinde çok önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Yeni bir meydan, yeni bir çarşı, yeni bir Belediye Binası, yeni bir otopark, yeni bir müze ve yeni bir evlendirme dairesi. 6 proje Ada Hayat çatısı altında olacak. Hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyor, destek veren herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Işıksu’dan teşekkür

32 projeden daha fazla proje ürettiklerini kaydeden Işıksu, “Allah’ın izniyle Adapazarı’mıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 32 proje diyerek yola çıktık ve hamdolsun hayata geçirmekte olduğumuz projelerle bu sayının çok daha fazla üzerindeyiz. Bunu hep birlikte başardık. Siz çok kıymetli Meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız, muhtarlarımız. Hepinizden, hepsinden Allah razı olsun. Adapazarı’mıza hizmet yolculuğumuzda bizlere katkı sunan herkese bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür demişken, Belediyemizin tanıtım alanlarında görenleriniz vardır. Bu haftadan itibaren yayımladık. Şehrimiz çok önemli yatırımlar kazanmaya devam ediyor. Daha önce de bahsetmiştim ancak tekrar tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. SGK Kavşağı, Millet Bahçesi, Kuzey Marmara Otoyolu, Acil Durum Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Adliye Binası” diye konuştu.