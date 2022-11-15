Başkan Işıksu: “Binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Tuzla Mahallesi Çocuk Hakları Macera Parkı’nda gerçekleştirilen fidan dikim programına, çocuklar ve meclis üyeleri ile birlikte katıldı. Geleceğe nefes sloganıyla ülke genelinde önemli bir çalışmanın hayat bulduğunu kaydeden Işıksu, “Milli Ağaçlandırma Günü’nde yapılan çalışmalara bizler de anlamlı bir katkı sunmak istedik ve daha yeşil bir Adapazarı için fidan dikimimizi yaptık. Her insan bir fidan anlayışıyla çalışmaya ve binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, meclis üyeleri Adem Çalışkan, Bilal Kuriş, Şahin Karaaslan, Metin Müftüoğlu ve Bahtiyar Nalbant ile birlikte Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanma aşamasında olan Tuzla Mahallesi Çocuk Hakları Macera Parkı’nda çocuklarla buluştu ve parktaki meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Geleceğe Nefes sloganıyla ülke genelinde çok önemli bir çalışmanın hayat bulduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı’mızın daha yeşil bir şehir olması için gayretle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına nefes olmak için Milli Ağaçlandırma Günü’nde ülke genelinde çok önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Bizler de yapılan çalışmalara anlamlı bir katkı sunmak istedik. Başkan Yardımcım ve meclis üyelerimle birlikte Tuzla Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Çocuk Hakları Macera Parkı’mızda meyve fidanı dikimimizi yaptık. Bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Her insan bir fidan anlayışıyla çalışmaya ve binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tuzla Mahallesi’nde gerçekleşen Mahallemi Güzelleştiriyorum ve asfalt çalışmalarına ilaveten önemli üç çalışmanın da hayat bulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Işıksu, “Hakikaten çok güzel bir bölge oluşturduk mahallemizde. Adalet Eski Bakanımız İsmail Müftüoğlu’nun Adapazarı’mıza hediyesi olan ve Adapazarı Belediyesi olarak çalışmalarına önemli katkılar sağladığımız Zümrüt Müftüoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve hemen karşısında tamamlamak üzere olduğumuz Çocuk Hakları Macera Parkı ve yapımını tamamlayıp teslim ettiğimiz Muhtarlık Binası ile Tuzla Mahallemizde önemli çalışmalar yapmış olduk. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.