Başkan Işıksu: “Adapazarı’mızın her mahallesinde, her sokağındayız”

Çamyolu Mahallesi sakinleri ile buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Çamyolu mahallemizde büyük bir coşkuyla, sevgiyle karşılandık. Parklarıyla, doğalgazıyla, sosyal tesisleri ile Çamyolu’muzun yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teveccühleri ve muhabbetleri için tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle buluşmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Işıksu, son olarak Çamyolu mahalle sakinleri ile buluştu; çalışmaları değerlendirdi. Başkan Mutlu Işıksu’ya AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, meclis üyeleri Besim Kıratlı ve Yavuz Meşe eşlik etti. Adapazarı’nın yönetimini emanet aldıkları ilk günden itibaren yoğun bir çalışma sürecini devam ettirdiklerinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Çalışmak bizim işimiz. Adapazarı’mızın her mahallesinde, her sokağındayız ve ihtiyaca cevap veren nitelikli hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Parklarıyla, doğalgazıyla, sosyal tesisleri ile Çamyolu’muzun yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çamyolu mahallemizde de büyük bir coşkuyla, sevgiyle karşılandık. Teveccühleri ve muhabbetleri için tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çamyolu Mahallesi Muhtarı Fevzi Tetik ve AK Parti Çamyolu Mahalle Temsilcisi Yusuf Şeker ise, Çamyolu’na yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti paylaşarak mahalle sakinleri ile birlikte Başkan Işıksu’ya teşekkür etti.