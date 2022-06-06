Başkan Işıksu: “Ada Hayat şehrin projesidir”

Adapazarı Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı için müthiş bir sinerji yakaladık ve bunu hep birlikte başardık. Ada Hayat, şehrin projesidir ve bu proje bizim şehrimizde inşaallah nesiller boyu anlatılacak yerinde kentsel dönüşüme örnek bir çalışma olacak ve açılışında da inşallah hep beraber olacağız” dedi.

Adapazarı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Başkan Mutlu Işıksu başkanlığında 11 maddelik gündemle toplandı. Gündem maddelerinin oylanmasından önce bir konuşma yapan Başkan Işıksu, önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasının başında mayıs ayı içerisinde Adapazarı Belediyesi’nin aldığı ödülden bahseden Işıksu, çalışma ekibine teşekkür etti. Işıksu, “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Gıdanı Koru’ fikir ve proje dalında ‘Adapazarı’nda İsraf Yok, Paylaşmak Var’ projemizle ödül almanın mutluluğunu yaşadık. Belediye, yerel işletmeler ve vatandaş arasındaki dayanışma ve iş birliği ortamını daha da geliştirmek, gıda israfı ile ilgili toplumsal bilincin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve toplumsal yardımlaşma bilincini artırmayı hedefleyerek yapmakta olduğumuz bu çalışmanın Adapazarı’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

32 proje ile yola çıktıklarını ve sözlerini tuttuklarını söyleyen Başkan Mutlu Işıksu, “Seçim kitapçığımızda ne vaat ettiysek hepsinin arkasındayız ve hamdolsun birer birer Adapazarı’mıza kazandırıyoruz. Projelerimiz arasında en çok ilgi görenlerden bir tanesi de Mahallemi Güzelleştiriyorum. Geçtiğimiz yıl asfalt ve kaldırım çalışmaları ile birlikte toplam 245 sokağımızın çehresini değiştirmiştik. Bu yıl da imkanlar nispetinde devam ediyoruz. Menekşe ve Ambarlı Sokak da güzelleştirme çalışmalarımız tamamlandı. Menekşe Sokakta çok güzel bir çalışma yapıyoruz, Kadın Kooperatifleri çok mutlu olacaklar, o sokağı sanat sokağı haline getiriyoruz. Çok yakında bambaşka bir görünümle cıvıl cıvıl bir sokağa hep birlikte şahit olacağız” diye konuştu.

Biz çok büyük ve güzel bir aileyiz

Mahallelerde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Işıksu, “Mahallemi Güzelleştiriyorum, asfalt ve kaldırım çalışmalarımız çerçevesinde 2022 yılında da 23 mahallemizde çalışma yapacağız. İhaleye çıkıyoruz. İnşaallah ihalelerimiz güzel bir şekilde neticelenecek ve çalışmaları hemen başlatmış olacağız. Çocuk ve Spor Parkları ve Spor Sahaları çalışmalarımız da tabii ki devam ediyor. 14 mahallemizde spor sahası çalışmamız var; 22 mahallemize yeni çocuk ve spor parkları kazandırıyoruz. Bu yıl en az 13 açılış yapacak; 20 projemizin de ihale süreçleri noktasında çalışma yapmış olacağız. Biliyorsunuz; 3 yıldır böyle. Önce ihtiyacı tespit ediyoruz; istişare ediyoruz, karar veriyor ve hızla neticelendiriyoruz. Evet. 32 proje demiştik hamdolsun çok daha fazlasına ulaştık. 5 yılın sonunda projelerimizin tamamını hayata geçirdiğimizi, birçok projemizin de çerçevesini genişleterek, ilave projelerimizi de tamamlayarak gönül rahatlığıyla çalışma dönemimizi tamamlamış olduğumuzu göreceksiniz. Hamdolsun aile ortamında çalışıyoruz. Daha önce de bahsetmiştim. Biz çok büyük ve çok güzel bir aileyiz. Her bir hemşehrimizi ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Belediyemizdeki Başkan Yardımcılarımız, müdürlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, sizler, kıymetli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, teşkilatlarımız hep birlikte, gayretle Adapazarı’mıza olan sevgisini ortaya koyuyorlar. Her çalışmamızda Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Valimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve teşkilatlarımızın desteklerini görebiliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Çıtayı yükseltiyoruz

Adapazarı için müthiş bir sinerji yakaladıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Sinerjiyi hemşehrilerimizin teveccühlerinden görebiliyoruz. Her geçen gün daha da üzerine koyarak, çıtayı daha da yükselterek çalışıyoruz. Şehrin kalbinde tarihi dönüşüm projesi olarak nitelendirdiğimiz ve “Adapazarı’nda Hayat Var” sloganı ile hayata geçirmekte olduğumuz Ada Hayat Projesi, içerisinde yeni meydan, yeni müze, yeni akıllı otopark, yeni belediye binası, yeni çok amaçlı salon (tiyatro, nikah ve konferans), yeni çarşıyı içeriyor. Ada Hayat’ı yerinde kentsel dönüşüm projesi olarak kamuoyu ile paylaştık. İlmek ilmek, gece gündüz çalışarak projeyi hep birlikte hamdolsun bu aşamalara getirdik ve projemiz ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Gelinen durumda hak sahipleri ile arsa payı açısından mutabakat yüzde 98,12’ye ulaştı ve 250 hak sahibi imzasını attı, hepsine çok teşekkür ediyorum. Şehrin tam kalbinde yer alan bir alanda böylesi bir mutabakata ulaşmanın, şeffaf, adaletli ve hakkaniyetli bir paylaşımla, esnafın desteğini alarak olabileceği bir gerçek. Şükürler olsun. Şimdi tahliye sürecimiz başladı. Çok hızlı şekilde tahliyeler sürüyor, dükkanlar boş teslim edilmeye devam ediyor. Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi ile dükkanların bulunduğu binanın yıkımı 2020 yılının içinde gerçekleştirmiştik. Hilmi Kayın İş Merkezi ve üçgen ada olarak tabir edilen binalarda tahliye oranı yüzde 40’ı aştı. Bizler de Belediyemizi çok yakın bir noktaya Çeşme Meydanı Caddesi’ne hızlıca taşıyoruz inşallah. Taşınma planlarımızı tamamladık, tabelaları taktık. Haziran sonu gelmeden yeni Belediye Binamızda çalışmaya başlıyoruz. Bir sonraki Temmuz Meclis Toplantımızı da inşallah Orhangazi Kültür Merkezimizde yapacağız. Sağlanan mutabakat ve hızla süren tahliye işlemleri de şehrimizin kalbi olarak nitelendirilen alanda bulunan tüm yapılar için kentsel dönüşüm çalışmasının aciliyetini gösteriyor. İmza atılmayan yüzde 1,88’lik alandaki arsa, dükkan ve ofislerin hak sahiplerine satış ihalesini 24 Haziran’da yapıyoruz. Projemizin yıkım ve yapım ihalesini de temmuz ayı başında tamamlamayı hedefliyoruz. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince tahliye işlemleri, kanunda yer aldığı süre içerisinde tamamlanacak ve ihale süreçleri de devam edecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yürütülecek ihale sonucunda en iyi teklifi veren firma yüklenici olacak ve Ada Hayat Projesi’nin yapımına ivedilikle başlayacağız inşallah” dedi.

Yüksek idealler ve büyük hedeflerle çalışıyoruz

Başkan Işıksu, “Adapazarı’nı çok seviyoruz, burası şehrin kalbidir, Adapazarı’nda hayat vardır derken boşuna konuşmuyoruz. Bizim istikametimiz, milletimizin istikametidir. Yüksek idealler, büyük hedefler koyduk ve gayretle yola çıktık. Bu yolda da asla yorulmadan, kimin ne dediğine takılmadan, ihtiyatı ve tedbiri elden bırakmadan hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin 5 yıllığına Adapazarı’mızın yönetimini emanet ettiği bir belediye başkanı olarak tüm projelerimizin arkasındayım. Çalışma ekibimin arkasındayım. Ada Hayat, şehrin projesidir ve bu proje bizim şehrimizde inşaallah nesiller boyu anlatılacak yerinde kentsel dönüşüme örnek bir çalışma olacak. Bu bir vizyon meselesidir, bizim vizyonumuz budur, biz sadece konuşmuyoruz, icraat ortaya koyuyoruz. Allah nasip ederse açılışta da hep beraber olacağız. Yolcuğumuza taş koymak isteyen, farklı farklı gündemlerle algı peşinde koşanlarla işimiz yok. Kim ne derse desin, nasıl davranırsa davransın, biz, 7 gün 24 saat milletimiz için aşkla çalışmaya ve şehrin kalbi Adapazarı’mızın, büyümesine, gelişmesine, her anlamda ilerlemesine vesile olacak tüm hedeflere birer birer ulaşmayı sürdüreceğiz inşallah” diye konuştu.

Başkan Işıksu’nun konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi. 11 maddelik meclis gündeminin ilk 2 maddesi imar komisyonuna oybirliğiyle havale edilirken, kalan 9 madde oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Işıksu, meclis üyelerine destekleri için teşekkür ederek, “Bu meclisimiz bu salondaki son toplantımız oldu. Her birinize katkılarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi ve meclis üyeleri, misafirler ve medya mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.