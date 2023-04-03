Başkan Işıksu: “32 proje ile yola çıkmıştık, hamdolsun 60’ları aştık”

Adapazarı Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkan Mutlu Işıksu, “32 proje ile yola çıkmıştık, hamdolsun 60’ları aştık. Şehrin kalbi Adapazarı’mız için ilklere imza atmayı sürdürüyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi’nin doğalgaz çalışmalarından yakından takip ettiğini aktaran Işıksu, ilçenin her bölgesinde doğalgaz bulunması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

“32 proje ile yola çıkmıştık ve 4 yılda 60’ları aştık”

Nisan ayı Meclis Toplantısında konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Söz verdiğimiz gibi tüm projelerimizi birer ikişer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay da ifade ettim; Faaliyet Raporumuzda da görülecektir, proje sayımızı artırdık. 32 proje ile yola çıkmıştık ve 4 yılda 60’ları aştık. Bunu da sizlerle birlikte başardık. 6 ayrı projeyi bünyesinde barındıran ve karma kompleks mimari dalında İngiltere’den bizlere mimari ödülü getiren Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi, 4 Millet Evi, 3 Müze, 4 Kapalı Pazar Yeri, 5 Çocuk Hakları Projesi, 16 Sosyal Tesis, Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi ile 675 sokak, 260 Park ve Spor Sahası, 23 Farklı Kültür ve Yaşam Projesi, Kreş ve Gündüz Bakım Evi ve Bilgi Evleri, kültür ve sanatta yapılan 330 program ve bu programlarda misafirimiz olan 223 bin hemşehrimiz” dedi.

“Şehrin kalbi Adapazarı’mızda işler yolunda”

Göreve geldikleri günden bu yana yapılan hizmetlerden söz eden Işıksu, “84 mahallemizin her noktasında, her sokakta, adını sayamadığım yüzlerce sosyal proje, Milli Eğitim başta olmak üzere tüm dinamiklerle onlarca ortak çalışma, teferruatlarını asla bahsetmediğim ve bahsetmeyeceğim sosyal destek hizmetleri çalışmalarımızla hamdolsun, şehrin kalbi Adapazarı’mızda işler yolunda. Adapazarı’nda hayat var, bereket var, gayret var, aşk var. Adapazarı’nı çok seviyoruz diyerek çıktığımız yolculuğumuzu hep birlikte en güzel şekilde devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Kahramanmaraş’ta 100 konteynerlik bir yaşam alanı oluşturduk”

Asrın felaketi olan depremler sonrasında bölgeye yardım yapmaya devam ettiklerini aktaran Işıksu, “Yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz, yardım araçlarımız birer ikişer bölgeye gitmeye devam ediyor; Rabbim yardımsever hemşehrilerimizden razı olsun. Adapazarı Belediyesi olarak bizler de Kahramanmaraş’ta 100 konteynerlik bir yaşam alanı oluşturduk, Akyazı Belediyemiz de bizlerle birlikte çalıştı. Bilal Soykan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Konteynerler kuruldu, iç tefrişatları yerleştirildi. Bir de çok güzel bir adıyla Hayat Gençlik ve Spor Parkı’nı da yaşam alanımıza kazandırdık. İnşallah hızlı bir şekilde afetten etkilenen vatandaşlarımız konteynerlerimizde ikamet etmeye başlıyorlar. Bizler de uzman mesai arkadaşlarımızla sürekli bölgedeyiz ve gitmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.