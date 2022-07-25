Başkan Fevzi Kılıç’tan Erenlerspor ziyareti

Erenlerspor Yaz Futbol Okulunda eğitim gören 2006-2015 yaş grupları sporcularını ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Sağlıklı koşullarda spor yapabilmeniz için yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her birinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenlerspor Yaz Futbol Okulunda eğitim gören 2006-2015 yaş grupları sporcularını ziyaret etti. Başkan Fevzi Kılıç’ın ziyaret programına Erenlerspor Kulüp Başkanı Kadir Kocacık ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Başkan Kılıç akabinde kulüp binasını ziyaret ederek kulüp yönetimi ile bir araya geldi.

Yaz Futbol Okulunda eğitim gören futbolcularla tanışarak sohbet eden Başkan Fevzi Kılıç, “Sporda başarı elde etmenin ilk kuralı azmetmektir. Yaz tatilini böylesine güzel bir şekilde değerlendiren sizleri tebrik ediyorum. Sizlerin sağlıklı koşullarda spor yapabilmesi için yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her birinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yaz futbol okulunun ardından kulüp binasında Kulüp Başkanı Kadir Kocacık ve yöneticiler ile bir araya gelen Başkan Fevzi Kılıç, Erenlerspor A takımının son durumu hakkında da bilgi aldı. Başkan Kılıç, sezonun Erenlerspor ve tüm takımlar için hayırlı olmasını diledi.