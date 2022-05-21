Başkan Bilal Soykan: “Şampiyonlarımız bizi gururlandırdı”

Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Şampiyon olan Akyazılı Ömer Saner ve Karapürçekli Onur Arı Akyazı’da törenle karşılandı. Akyazı otoban gişelerinde davul zurna ile karşılanan şampiyonlar araç üzerinde ilçede tur atarak başarılarını Akyazılı vatandaşlar ile paylaştı. Şampiyon sporcular Ömer Saner ve Onur Arı sonrasında ise Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret ettiler.

Olimpiyat Şampiyonu sporcuları karşılayan ve aileleri ile birlikte makamında ağırlayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kurum personelimiz Ömer Saner ve Karapürçekli hemşerimiz Onur Arı kardeşim Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Onların başarıları ile göğsümüz kabardı. İkisinin de daha nice başarılar elde edeceğinden şüphemiz yok. Biz onların her zaman yanında olacağız. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu. Başkan Soykan şampiyon sporculara birer tane tam altın hediye etti.

Olimpiyat Şampiyonu Sporcular Ömer Saner ve Onur Arı, Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ve kendilerini muhteşem bir şekilde karşılayan Akyazılılara teşekkür etti.