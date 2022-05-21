Başkan Bilal Soykan: “Kara Mürver’in merkezi Akyazı olacak”

Akyazı Belediyesi’nin ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artması için hayata geçirdiği Kara Mürver projesi hızla ilerliyor. Proje çerçevesinde alınan 3 bin 465 Kara Mürver fidesi kadınlara dağıtılırken Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kara Mürver’in üretim merkezi Akyazı olacak” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artırmak için geliştirilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde kabul edilen “Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor Projesi’nde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 30 kadının Akyazı Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği arazide 33 kadının da kendisine ait arazilerde Kara Mürver üreteceği proje çerçevesinde alınan 3 bin 465 fide Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı programla kadınlara dağıtıldı.

Kadınların üretime katılacağı bu projeyi çok önemsediklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kara Mürver katma değeri çok yüksek bir bitki. Kanser hücreleriyle savaşma, bağışıklık sistemini güçlendirme, kan basıncını dengeleme ve ateş düşürme gibi birçok faydası olduğu bilinen Kara Mürver bitkisi ilaç sanayinin yanı sıra gıda, boya ve mobilya sektörlerinde de kullanılıyor. Bu önemli bitkinin üretimini Akyazı’mızda kadınlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. MARKA tarafından da desteklenen proje çerçevesinde ilçemizdeki kadınların üretime katılmalarını ve ürettiklerini satabildikleri bir sistem oluşturacağız” dedi.

Proje çalışmalarının bir süredir devam ettiğini dile getiren Başkan Soykan, “Kadınlarımız eğitim sürecini tamamladılar. Akyazı’nın ilk kadın kooperatifi olan Tıbbi Çiftçiler Kadın Kooperatifi’ni de bu proje çerçevesinde kurulmasını sağladık. Artık ürünlerin toprakla buluşma zamanı geldi. 30 kadınımız belediyemiz tarafından kendilerine tahsis edilen arazilerde 33 kadınımız ise kendilerine ait arazilerde kara mürver üretimine başlayacaklar. Bu çerçevede bugün 63 kadınımıza 3 bin 465 adet fidemizi dağıttık. Bu fideler büyüyecek ve elde edilen ürünler kurulacak tesiste yine kadınlarımız tarafından işlenerek satışa hazır hale getirilecek. İlçemizin iklim koşullarına uygun olan bu bitkinin üretim merkezi Akyazı olacak inşallah” diye konuştu.