Başkan Babaoğlu’ndan Senagal ziyareti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Senegal’de bir dizi ziyaretler geçekleştirerek, Türk ve Senegalli iş insanlarıyla görüştü.

Turgut Babaoğlu, geçen yıl planlanan program kapsamında 18-23 Ocak tarihleri arasında Batı Afrika ülkesi Senegal’de bir dizi resmi temaslarda bulundu. Babaoğlu, ziyaretler kapsamında Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, Kızılay, Senegal Hükümeti temsilcileri, belediye başkanları, Türk ve Senegalli iş insanlarıyla görüştü.

Düzenlenen ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Turgut Babaoğlu, "Geçen yıl planlanan ziyaret programı kapsamında resmi temaslarımızı gerçekleştirdik. Büyükelçiliğimiz, TİKA, Kızılay ve devletimizin tüm kurumlarının burada sosyal ve kültürel anlamda kardeşlik hukukumuz gereği yaptığı çalışmalar bizi gururlandırdı. Burada iki ülke arasında yapılan yatırım ve işbirliği programlarını ele alarak, Hendek’imizi tanıttık. Ülkemizdeki işadamları ile Kırgızistan’dan gelen heyetler sonrasında Senegal’de, ‘Hendek’i Keşfet’ sloganıyla iş insanlarını yatırıma davet ettik. İki ülke arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlayan güçlü kalkınma stratejilerine, kardeşliğimize ve ortak değerlerimize gönülden, elimizden geldiği kadar katkı sunmaya devam edeceğiz. Uzun vadeli işbirliği planlarıyla ortak bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.