banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor

Başkan Babaoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı.

SAKARYA 16.07.2021, 20:39
Başkan Babaoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı
banner502

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu belediye ana hizmet binasında, ek hizmet binası, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binası, Zabıta Müdürlüğü, TÜRKAY ve şantiyede görev yapan personelleri dolaşarak tek tek bayramlarını kutladı. Sahada çalışan ekipleri de ziyaret eden Başkan Babaoğlu, bayram tebrikinde bulunurken personellere bayram çikolatası hediye etti.

Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Bayramlar bir fırsattır. Kardeşliğin yenilenmesi, dostluğun yenilenmesi küskünlüklerin sonlandırılması için bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Bayram vesilesiyle annenizle babanızla ve dostlarınızla hele dargın olduklarınızla mutlaka bayramlaşmayı ihmal etmeyin. Ailelerinize selamlarımı iletin. Hepinize keyifli bir bayram diliyorum. Bayram süresi boyunca görevli olan tüm personele de çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu Kurban Bayramı’nın korona virüsten kurtulmanın bir başlangıcı olacağına inanıyorum. Sizlerin de dualarınızı bunun üzerine yapmanızı rica ediyorum. Kazasız, belasız, sağlıkla bir bayram geçirmenizi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Ailecek hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum” dedi.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501