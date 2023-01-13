Başkan Alemdar: “Halkın ferasetine güveniyoruz”

Arabacıalanı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Siyaseti hep halkın içinde, vatandaşımızla birlikte yaptık. Onlar da bize destek verdi. Önümüzdeki seçimlerde de halkımızın ferasetine güveniyoruz” dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği program çerçevesinde Arabacıalanı Mahallesi Emekliler Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmaya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Enver Tok, Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye hizmetleri ve yeni projelerle ilgili bilgi veren Başkan Alemdar, vatandaşların sorularını da yanıtladı. Her zaman istişareye büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Alemdar, “Vatandaşımızın arzu etmediği, onlara yarar sağlamayacak hiçbir işe imza atmadık. Daima vatandaşımızın huzur, refah ve mutluluğunu önceledik. Hizmetin en iyisini, en doğrusunu yapmaya gayret ettik ve de hiçbir zaman gösteriş budalası olmadık” diye konuştu.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerin önemine de değinen Başkan Yusuf Alemdar, “Siyaseti hep halkın içinde, vatandaşımızla birlikte yaptık. Gücümüzü her zaman hemşehrilerimizden aldık. Halka tepeden bakmadık, fildişi kulelerinden siyaset yapmadık. İnsanımıza kapıları hiçbir zaman kapatmadık. Onlar da sağ olsunlar her zaman bize destek verdiler. Önümüzdeki seçimlerde de en büyük güvencemiz vatandaşlarımızdır. Siz halkımıza inanıyor ve de sizin ferasetinize güveniyoruz. Yüzümüzü kara çıkartmayacağınıza, bir kez daha mazlumların sesi Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağınıza, kendisine ilçemizden en güçlü desteği vereceğinize olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.