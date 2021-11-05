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Başarılı sporcular madalyaları ile Başkan Işıksu’yu ziyaret ettiler

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Başkan Mutlu Işıksu’ya makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Işıksu, “Belediyemiz Gençlik ve Spor Kulübünün çatısı altında ülkemizde ve yurtdışında birçok başarıya imza atan sporcularımızla bir araya geldik. Adapazarı’mızın gururu olan gençlerimizi kutluyorum” dedi.

SAKARYA 05.11.2021, 18:10
Başarılı sporcular madalyaları ile Başkan Işıksu’yu ziyaret ettiler

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Başkan Mutlu Işıksu’ya makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Işıksu, “Belediyemiz Gençlik ve Spor Kulübünün çatısı altında ülkemizde ve yurtdışında birçok başarıya imza atan sporcularımızla bir araya geldik. Adapazarı’mızın gururu olan gençlerimizi kutluyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ece Asude Deniz, 3-9 Eylül 2021 tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonasında Bayanlar 63 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan Ediz, 13-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Genç Kadınlar Boks Şampiyonasında Avrupa 3’üncüsü olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Yüzme kategorisinde büyük başarılarıyla adından söz ettiren Ada Zehra Anlatıcı, 04-11 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Trigames 2021 Avrupa Şampiyonasında Mozaik dalında 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya almaya hak kazandı. Anlatıcı, Mozaik Junior Kategorisinde 100 metre serbest, 50 metre ve 100 metre kurbağalama, açık yaş kategorisinde 200 metre kurbağalama olmak üzere 4 dünya rekoruna imza attı.

Boksta bir başka başarı da Enes Uysal’dan geldi. Genç boksör, 12-17 Temmuz tarihleri arasında Sakarya ilinde düzenlenen Üst Minikler Erkek Türkiye Boks Şampiyonasında 50 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Uysal, aldığı başarılı sonuçla Bosna Hersek’te gerçekleşecek olan Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Başkan Işıksu’ya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel’in de bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Mutlu Işıksu sporcuları tebrik ederek, “Adapazarı’mızı her alanda başarılarla taçlandırmaya devam ediyoruz. İlimizde, ülkemizde ve yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Adapazarı’mızın gurur oldular ve bizleri mutlu ettiler. Bizler gençlerimize ve spora destek olmaya, nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz başarıların adresi olmayı sürdürecek. Bu süreçte emekleri olan hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Şehrin Kalbi Adapazarı’mıza sporda da değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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