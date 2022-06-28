Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık"
Baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırıldı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki üç çocuk babası Günay Gür, baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybetti.
SAKARYA 28.06.2022, 11:52
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki üç çocuk babası Günay Gür, baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki üç çocuk babası Günay Gür, baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti ile Kaynarca Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği görülen Gür, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Üç çocuk babası Gür’ün cenazesi, Şeyhtımarı Mahallesi Zadeler Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.