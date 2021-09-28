Bağımsız yapımcılar bu platform ile filmlerini dünyaya açacak

Hem bağımsız yapımcıları, hem de izleyicileri yakından ilgilendiren kitle fonlama platformu, uluslararası yapımcı Ali Mahir Aksu’nun girişimleriyle kuruldu.

Girişimde Larry Namer ve Monique Giggy gibi silikon vadisinin ve medya sektörünün önde gelen isimleri de rol alıyor. Bağımsız yapımcıları desteklemek amacıyla hayata geçirilen kitle fonlaması sayesinde, mikro yatırımcılar bile herhangi bir filme para yatırarak, hem yapımcıları destekleyebilecek, hem de başarılı olması halinde filmden pay alabilecek. Bağımsız yapımcıların desteklenmesine ilişkin çalışmalarını sürdüren uluslararası yapımcı Ali Mahir Aksu da, şuan restorasyon aşamasında olan "FilmCapital.io" platformunu kurdu.

Film finansıyla ilgili bilgilendirici açıklamalarda bulunan Aksu, 2020 yılından önce stüdyo ve geleneksel distribüsyon sistemlerin gereği, bağımsız yapımcıların finans yöntemlerini çoğunlukla bankalarda, ön satışlarda ve sessiz yatırımcılarda aradığına dikkat çekti. Aksu, “Pandemi esnasında gelen sektör hareketlilikleri, 420’den fazla yeni streaming platformun 2020’de meydana gelmesiyle hız kazandı. Artık sadece ünlü aktörlerin bulunduğu projeler satmıyor. Kaliteli bir şekilde üretilmiş her film, son haliyle alıcı bulabiliyor. Bu momentum sayesinde kitle fonlama seçenekleri de ilgi görmeye başladı” dedi.

“Platforma yöneliş arttı”

"FilmCapital.io" sitesinin, Hollywood’un ilk kitle fonlama platformlarından biri olduğuna dikkat çeken Ali Mahir Aksu, “Bu platform, Amerika’daki Securities Exchange Commission (SEC) ile lisanslı halde. Bu platform sayesinde bağımsız yapımcılar ve yönetmenler, kendilerine özel hazırlanan kitle fonlama sayfalarında hedef kitlelerinden gereken finansı ya da bir kısmını toplayabiliyor. Üst sınır, 2021 yılında 5 milyon dolara çıktığından bu yana platforma ve bu yönteme yöneliş de arttı” diye konuştu.