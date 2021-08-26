banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı
Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı

Babasının mezarına dökülen moloz yığınlarına yazılı tepki

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde babasının mezarına dökülen molozları gören vatandaş, molozların üzerine yazı yazarak tepkisini dile getirdi.

SAKARYA 26.08.2021, 19:10
Babasının mezarına dökülen moloz yığınlarına yazılı tepki

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde babasının mezarına dökülen molozları gören vatandaş, molozların üzerine yazı yazarak tepkisini dile getirdi.

Olay, Kocaali ilçesi merkez mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Örs isimli vatandaş, babasının mezarına gittiğinde mezarın üzerine dökülen moloz yığınlarını görünce şoke oldu. Durumu yetkililere bildiren Örs, bir süre babasının mezarına tekrar geldiğinde aynı manzarayı görünce tepkisini molozların üzerine yazı yazarak gösterdi. Moloz yığınlarının üzerine ‘Bu molozu kim döktüyse yazıklar olsun bekletenlere’ yazan Örs, yığınların oradan bir an önce kaldırılmasını istiyor.

Yorumlar (0)
31°
açık