‘Baba-Çocuk’ kampları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Baba-Çocuk kampının ilk etabı Macera Park’ta başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve farklı kuşakların birbirlerine deneyimlerine aktarmaları adına gerçekleştirdiği baba-çocuk kamp etkinlikleri başlıyor. Daha önce baba-çocuk kamplarının yanı sıra dede-torun kampları ile de büyük beğeni toplayan etkinliklerinin ilk ayağı 17-18 Haziran tarihinde Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda gerçekleşecek. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Her yıl düzenli olarak farklı kuşakları bir araya getirdiğimiz kamplarımıza bu yılda başladık. Daha önce dede-torun kamplarımızın yanı sıra baba-çocuk kamplarımız da yoğun ilgi görerek büyük beğeni toplamıştı. Bu yıl ilk kamp etkinliğimize baba-çocuk kampımız ile başlıyoruz. Amacımızın farklı kuşakları doğa ile iç içe bırakarak farklı deneyimleri birbirlerine aktarmalarına olanak sağlamak olan kampımızın ilk ayağı 17-18 Haziran tarihinde gerçekleşecek. İkinci etabını 25-26 Haziran’da gerçekleştireceğimiz kamp etkinliklerimize tüm hemşerilerimiz davetlidir. Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0264 221 40 60 numaralı telefondan Macera Park’a ulaşarak bilgi alabilirler” denildi.