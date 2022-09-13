“Baba-Çocuk” kampı sonbaharın eşsiz büyüsüyle buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aileleri doğa ile buluşturmaya devam ediyor. Macera Park’ta gerçekleştirilecek “Baba-Çocuk Sonbahar Kampı” adlı programla misafirlerine eşsiz bir doğa heyecanı yaşatacak. Yaşayarak öğrenme mottosuyla gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ilki 17-18 Eylül’de başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere yönelik düzenlenen sosyal aktiviteler tüm hızıyla devam ediyor. Uzun süren pandeminin ardından özellikle vatandaşlara yönelik programlarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, “Baba-Çocuk Sonbahar Kampı” adlı yeni bir programla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kamp ateşi, açık hava sineması, geleneksel okçuluk, doğa yürüyüşü, Hacivat-Karagöz oyunları başta olmak üzere birçok spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği programların ilki, 17-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çocukların babalarıyla eğlenirken öğrenebilecekleri ve sonbaharın eşsiz büyüsünü yaşayacakları kampın ikincisi ise 24-25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuruların kamp tarihlerinden bir hafta önce başlayacağı etkinliklere, 0264 221 40 60 numaralı hattan kayıt yaptırılabilecek.