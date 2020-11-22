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Aziz Duran’ın cenaze namazı Yorgalar Mezarlığında kılınacak

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran’ın cenazesi, Adapazarı Yorgalar Mezarlığında saat 11.30’da kılınacak cenaze namazı sonrasında Emirdağ Mezarlığına defnedilecek.

SAKARYA 22.11.2020, 18:13
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Aziz Duran’ın cenaze namazı Yorgalar Mezarlığında kılınacak
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Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran’ın cenazesi, Adapazarı Yorgalar Mezarlığında saat 11.30’da kılınacak cenaze namazı sonrasında Emirdağ Mezarlığına defnedilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görmekte olan ve durumu ağırlaşan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Duran’ın ailesi, yoğunluk olma ihtimaline karşı cenazenin saat 11.30’da Adapazarı Yorgalar Mezarlığında kılınması kararını aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kılınacak cenaze namazı sonrasında Aziz Duran’ın cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Mezarlığına defnedilecek.
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