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Aynalıkavak Sohbetlerinin Mart ayı onur konuğu Akdere oldu

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerinin sevilen programlarından Aynalıkavak Sohbetlerinin Mart ayı onur konuğu, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere oldu. Akdere hemşerileri ile buluşmasında, çocukluk anılarını, mesleki tecrübelerini ve Türk Savunma Sanayiinin başarılarını anlattı.

SAKARYA 13.03.2022, 13:33
Aynalıkavak Sohbetlerinin Mart ayı onur konuğu Akdere oldu

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerinin sevilen programlarından Aynalıkavak Sohbetlerinin Mart ayı onur konuğu, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere oldu. Akdere hemşerileri ile buluşmasında, çocukluk anılarını, mesleki tecrübelerini ve Türk Savunma Sanayiinin başarılarını anlattı.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Aynalıkavak Sohbetleri’nin Mart ayı programı gerçekleştirildi. MKE Genel

Müdürü Yasin Akdere’nin teşrifleri ve Safa Polat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın ev sahipliğini Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yaparken, programa ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, önceki dönem Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, Muhasebeciler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, STK Temsilcileri ve Enver Toçoğlu başta olmak üzere Akdere’nin dostları ve sevenleri katıldı.

Büyük bir heyecan ve mutlulukla memleketine geldiğini aktaran MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, programı düzenleyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’ya teşekkür etti. Akdere, “Kıymetli hemşehrilerimi ve dostlarımı bir arada görmek beni çok mutlu etti, Adapazarı’nın bir evladı olmakla gurur duyuyorum. Şehrimden aldığım ilhamla ülkemde ve yurtdışında büyük başarılar bana nasip oldu. Her zaman destekçim oldular, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Hatıralarını anlattı”

Adapazarı hatıralarını katılımcılarla paylaşan Akdere, “Şehrimden herkesle irtibatım devam ediyor. Mümkün olduğunca hatıralarımızı konuşuyoruz. Şehrimizin yağmurlarında ıslanmak, mahalle kültürü ile büyümek, sımsıcak komşuluk ilişkileri, ekmeğimizi, dertlerimizi, bisikletlerimizi, televizyonlarımızı paylaşmak bambaşka bir duyguydu. Dijitalleşme bizi bir nebze birbirimizden uzaklaştırdı ancak şehrimizin sıcaklığının, Türk insanının dayanışma ve birbirimize sahip çıkma değerinin korunarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Hızla ilerliyoruz”

Mesleki tecrübelerini ve yurtdışı deneyimlerini aktaran Yasin Akdere, özel sektördeki başarılardan sonra MKE Genel Müdürlüğü teklifiyle bürokrasiye geçtiğini belirterek, “Devletimiz olmadan bir hiçiz. Şanlı bayrağımız, devletimiz, milletimiz, ezanımız değerlerimiz olmazsa olmayız. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Gönlümüz geniştir evet çok misafirperveriz, ensar olmanın kıymetini iyi biliriz ancak bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. İmalatı harbiye, milli duygularımız, şehit ve gazilerimizin, ecdadımızın hizmetlerini hissetmek, o şerefe nail olmak bambaşka bir motivasyondu. Cumhurbaşkanımızın “Yapılmayanı yapacaksınız” talimatı bizim için çok kıymetliydi. Otomotiv sektöründe savunma sektörüne geçerek, takım arkadaşlarımla birbirimize destek olarak kısa sürede entegre olduk ve hamdolsun hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yapılmayanı yapmayı seviyoruz”

Akdere konuşmasının devamında, “Bizim kendi değerlerimizin farkında olmamız gerekiyor. Biz millet olarak sorumluluk almayı, hızlı hareket etmeyi, yapılmayanı yapmayı inanın seviyoruz. Burada özgüven çok önemli. Cumhurbaşkanımız bizlere özgüven aşılıyor. Ülkemiz adına ilklere imza atmayı sürdürüyoruz. Savunma sanayiinde müthiş bir ilerleme kat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Akdere’ye teşekkür ettiler”

Programın sonunda Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Akdere’ye teşekkür ederek plaket ve hediye takdiminde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, şehrin değerlerinin hemşehrileri ile buluşturulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek programı tertip eden Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkür etti.

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