Avrupa Spor Şehri unvanını Başkan Yüce teslim alacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrupa Spor Şehri Sakarya unvanını Belçika’nın Brüksel şehrinde bizzat teslim alacak. Bugün gerçekleştirilecek ödül töreni Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. Avrupa Spor Şehri unvanının alınacağı gurur dakikaları canlı olarak yayınlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrupa Spor Şehri unvanını almak için Belçika’nın Brüksel şehrine gitti. Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu’na (ACES) yapılan başvurunun ardından yapılan değerlendirmelerde Sakarya, unvanı almaya hak kazandı. 6 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek ödül töreni Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. Avrupa Spor Şehri unvanının alınacağı gurur dakikaları canlı olarak yayınlanacak. Sakarya bu ödül ile birlikte bir kez daha dünya arenasında yer alacak.