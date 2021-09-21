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Avrupa Hareketlilik Haftası’nda son etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik takvimi 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne özel bisiklet turu ile son bulacak.

SAKARYA 21.09.2021, 14:36
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda son etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik takvimi 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne özel bisiklet turu ile son bulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonu Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor. Etkinlik takviminin son günü 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne özel bisiklet turu ile son bulacak. Saat 11.00’da Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden başlayarak Millet Bahçesi’nde finali yapılacak olan bisiklet turuna tüm vatandaşlar davet edildi.

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