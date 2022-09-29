Avladıkları 385 kiloluk domuzla poz verdiler

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir grup avcı, avladıkları 385 kilogram ağırlığındaki domuz ile poz verdi.

Geyve ilçesinde 3 köpeği telef eden domuz avlandı. Yaklaşık ağırlığı 380 kilogram olan domuzu öldüren avcılar, avladıkları domuz ile verdikleri pozu, “Geyvelilerin korkulu rüyası büyük azılı 385 kilo büyük çaba sonucu vurduk, 3 tane köpeğimizi kesti ama sonunda vurduk” ifadeleriyle paylaştı.