Astroloji ve ilişki danışmanı yılın en başarılısı seçildi

Duse Mimarlık Uluslararası Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Astroloji ve ilişki danışmanlığı yapan Nida Gökdoğan ise ‘Yılın En Başarılı Astroloğu’ ödülüne layık görüldü.

Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Medya Ödülleri, sahiplerini buldu. Bu çerçevede 2016 yılından beri astroloji ve ilişkin danışmanlığı yapan Nida Gökdoğan, ‘Yılın En Başarılı Astroloğu’ ödülüne layık görüldü. Gerçekleştirdiği terapilerle insanların ilişkilerine dokunan Gökdoğan, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.