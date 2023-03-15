Aşırı tuz tüketiminin böbreklere olan zararlarına dikkat çektiler

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastaları ziyaret edildi. Buluşmada tuz tüketimine dair bilgiler verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü düzenlenen Dünya Böbrek Günü etkinlikleri çerçevesinde Yenikent Devlet Hastanesi Diyaliz Servisini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Sedat Aydın ile birlikte Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yasin Çatalbaş, Yenikent Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adil Murat Akgül ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Uzmanı Sibel Gedikoğlu ziyareti gerçekleştirdi.

Diyaliz hastalarını ziyaret eden heyet, aşırı tuz tüketiminin böbreklere olan zararlarına dikkat çekip hastalara ve yakınlarına beslenme önerileri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerinin ardından hastalara ve yakınlarına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Böbrek Günü için; Takdimini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sunumunu İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü’nün yaptığı, Uzman Diyetisyen Yasemin Tuncer, Diyetisyen Tamer Ezen ve Diyaliz Hemşiresi Zeynep Kesler tarafından ortak çalışmalarla hazırlanan ‘Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Önerileri’ adlı kitap dağıtıldı.