Aşırı stres ve kaygılar ’kırık kalp sendromuna’ sebep oluyor

Aşırı stres ve üzüntü sonrası kalp kasının ani zayıflamasının ’Kırık kalp sendromu’na yol açtığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türker Pabuccu, “Yaşamı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahaleyi gerektirebilir ancak sıklıkla geçici bir durum olup kalpte kalıcı bir hasar bırakmaz” dedi.

Aşırı stres ve üzüntü sonrası kalp kasının ani zayıflaması ile gelişen ’Kırık kalp sendromu’ yaşamı tehdit edici olabiliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Özel Adatıp Hastanesi’nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türker Pabuccu, vatandaşlara ‘Kırık kalp sendromu’ hakkında uyarılarda bulundu. Olumsuz her duygu ile insanların cildi, kalp atış hızı, sindirim sistemi, eklemler hatta saçların bile değişim yaşadığını belirten Pabuccu, uygun tedavi, istirahat ve stres yönetimi ile iyileşmenin mümkün olduğunu aktardı. Pabuccu, zamanı planlama, hobi edinme, pozitif düşünme, seyahat etme, gülümseme, egzersiz yapma ve müzik dinlemenin stresi azaltmaya yardım edecek yöntemlerden bazıları olduğunu belirtti.

Bedensel sağlığımız ile duygularımız bir bütündür

Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi’nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türker Pabuccu; “Stres ve kaygılarımız maalesef artık hayatımızın tam ortasında duruyor ve bizi bırakacak gibi de görünmüyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz yıpratıcı pandemi süreci ile ilgili olabildiği gibi ailesel ya da ekonomik nedenlerden de kaynaklanabilir. Önemsemiyor gibi olsak da, bedensel sağlığımız ile duygularımız bir bütündür. Olumsuz her duygu ile cildimiz, kalp atım hızımız, sindirim sistemimiz, eklemlerimiz, kaslarımız hatta saçlarımız bile farkında olamayacağımız bir değişim yaşar. Olumsuz duygular ve stres kalbinizi ‘kırabilir’. Bunun adı da tıpta ’kırık kalp sendromu ’dur” dedi.

Yaşamı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahaleyi gerektirebilir

Kırık kalp sendromunun belirtilerinin tipik kalp krizinde görülen belirtilere çok benzediğini belirten Pabuccu, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, kolda uyuşma ortaya çıkabilir. Belirtiler bir yakının ölmesi, ciddi finansal kayıp, aşırı öfke, aile içi şiddet, ciddi bir tıbbi hastalık tanısı alma, trafik kazası gibi ciddi biçimde stres yüklü bir andan hemen sonra başlar. Böyle olaylar sonucu vücudun salgıladığı adrenalin hormonunun kalbi ‘sersemlettiği’ ya da ‘şoke ettiği’ ve ani kalp kası güçsüzlüğü oluşturduğu düşünülür. Kalpte ani gelişen bir kalp büyümesi ve balonlaşma izlenir. Bu tablo yaşamı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahaleyi gerektirebilir; ancak sıklıkla geçici bir durum olup kalpte kalıcı bir hasar bırakmaz. Kırık kalp sendromlu kişilerde koroner anjiografi yapıldığında genellikle önemli bir tıkanıklığı olmayan normal kalp damarları görürüz. Uygun tedavi, istirahat ve stres yönetimi ile iyileşme sağlayabiliriz” diye konuştu.