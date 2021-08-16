Aşı teşviki için gençlere oyun konsolu ve akıllı telefon verilecek

Sakarya Adapazarı ilçe Kaymakamlığı tarafından 35 yaş altı gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez korona virüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilecek.

Dünyada ulusal pandemi ilan edilen korona virüs salgınıyla mücadele ülkemizde de tüm hızıyla devam ederken antikor bağışıklığını arttırmak için aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılamaya hız kazandırmak ve gençleri aşı olmaya teşvik etmek için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu doğrultuda Sakarya Valiliğinin başlattığı aşı olana çekilişle hediye kampanyasına bir yenisi daha eklendi. Adapazarı Kaymakamlığı koordinasyonuyla, 18-35 yaş arası gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez korona virüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilmesi kararı alındı. İlk kez aşı olan gençlere ise 5 adet oyun konsolu ve 5 adet akıllı cep telefonu hediye edilecek. Talihliler, Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü verilerine göre aşı olan gençler arasından, herhangi bir başvuruya gerek olmadan, 31 Ağustos Salı günü İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde, Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu yetkililerinin bulunduğu komisyonca yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuçlar 31 Ağustos 2021 tarihinde paydaş kurumların sosyal medya hesaplarından açıklanacak. Kura sonucunda talihlilere hediyeleri, Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren mesai saatleri içinde ve sadece talihlilere teslim edilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Haydi Gençler, aşılarımızı olalım, korona virüsü yenelim, toplum sağlığına en anlamlı desteği biz verelim” denildi.