Arifiye’de spor salonu yenilendi

Yapımı devam eden eğitim binalarında incelemelerde bulunan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yenilenme çalışmaları tamamlanan Arifiye ilçesindeki spor salonunu ziyaret etti.

İlçe genelindeki öğrencilerin faydalandıkları spor salonlarından olan Necmettin Erbakan Fen Lisesi Süleyman Edip Balkır Spor Salonunun ısıtma ve kalorifer tesisatının yenilendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, çocuklar ve gençlerin güzel ortamlarda spor faaliyetlerini de yerine getirmeleri için çaba gösterdiklerini ifade etti.