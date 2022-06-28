Arifiye mezunları sezon finalini Kuzuluk’ta yaptı

Arifiye Öğretmen Lisesi Mezunlarının aylık olarak düzenlediği toplantıların sezon finali Kuzuluk’ta gerçekleşti. Yaz tatili nedeniyle üç ay ara verilecek toplantıların Haziran buluşmasına katılım yoğun oldu.

Okulun eskimeyen mezunlarından eğitimci-gazeteci Kenan Certel’in mini konser verdiği gecede Arifiye mezunları arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu doyasıya yaşadılar. Kenan Certel’in her toplantıda yanından ayırmadığı müzik aleti mandolin geceye katılan mezunlara yıllar öncesinin nostaljisini yaşattı. Her bakımdan donanımlı öğrencilerin yetiştirildiği öğretmen liselerinde tüm öğrencilerin en az bir müzik aleti çalmasının zorunlu olduğunu hatırlatan mezunlar kolay öğrenilir olması nedeniyle herkesin o dönemlerde mandolin ve flüt çaldığını belirttiler.

Aylık geleneksel toplantıları düzenleyen komitenin başkanlığını yapan 1981 mezunu Bahçelievler Gazi İlkokulu Müdürü İsmail Yaman, Haziran ayı buluşmasında kendilerine ev sahipliği yapan okul mezunlarından Akyazı Kuzuluk Kaplıca Tesisleri yöneticisi Mehmet Taştan’a örnek misafirperverliği nedeniyle mezunlar adına teşekkür etti. Yaman ayrıca toplantıların organizasyonlarına önemli katkı sağlayan Alirıza Acartürk’e, Cengiz Albayrak’a, Erol Afşar’a, Güney Çatalbaş’a, Gül Aygün’e, Coşkun Aktaş’a, Yalçın Akaltın’a, Yılmaz Yürek’e ve emeği geçen tüm arkadaşlarına da mezunların sevgi ve saygılarını iletti.

Dönemin sevilen öğretmenlerinin de yer aldığı İhlas Kuzuluk Termal Otel’deki buluşmanın onur konukları Prof.Dr. Ahmet Eskicumalı ve Doç. Dr. Zekeriya Türkmen’e plaketlerini öğretmenleri Bahattin Subaşı, Şerife Şahin Tosyalıoğlu ve Naci Köksal verirken, toplantıya katılamayan hocaların hocası Prof.Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel’in plaketini mezunlardan Samet Karakuş aldı. Arifiye Öğretmen Lisesi mezunlarının aylık toplantıları, yaz tatilinin ardından Ekim ayı buluşmasıyla devam edecek.