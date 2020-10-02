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Arifeye İl Ormanı Camisi temizlendi
1-7 EKİM ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI’ ETKİNLİKLERİ MÜNASEBETİYLE SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK MERKEZLERİ, ARİFEYE İL ORMANI CAMİSİNİ TEMİZLEDİ.
SAKARYA 02.10.2020, 14:50
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri ve Arifeye İl Ormanı Camii’nde temizlik çalışması yapıldı.
1-7 Ekim ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, Yurt Müdürlükleri personelleri ve diğer gönüllüler Arifeye’de bulunan Sakarya İl Orman Tabiat Parkı içerisindeki İl Ormanı Camiini temizledi. Etkinlikler kapsamında cami içerinde bulunan dolaplar, kitaplar, camlar ve cami çevresi temizlenerek peyzajında düzenlemeler yapıldı.
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