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Apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki bacada meydana gelen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

SAKARYA 03.12.2020, 19:17
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Apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki bacada meydana gelen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, Karasu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katındaki bacadan alevler yükselmeye başladı. Kısa süreli panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yangını söndürdü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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