Ankara’da kurulan şirket, kenti yeniden inşa ediyor

Ankara’da imza attıkları konut projeleri ile kentin inşaat sektörünün önemli isimlerinden biri olan Ünlü şirketler grubu, modern mimari çizgileri ve sosyal donatı alanları ile zengin konutlar üretiyor.

1985 yılında Ankara’da kurulan Ünlü şirketler grubu, kentin inşaat sektörünün önemli isimlerinden biri olarak modern mimari çizgileri ve sosyal donatı alanları ile zengin konutları müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, firma, ’Kadına Şiddete Hayır’ sloganıyla Hevin Cumsen ve Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul’da düzenlenen ‘1. İş ve Kariyer Ödülleri’ töreninde ‘Ankara’nın En İyi İnşaat Firması’ ödülüne layık görüldü. Orhan Ünlü tarafından kurulan firma adeta Ankara’yı yeniden inşa ederken hayata geçireceği Green Life 1, 2, 3, 4 projeleriyle de dikkat çekiyor. Metropol şehirlerdeki konut projeleri ile yarışır niteliklere sahip proje üretmeyi bir standart haline getiren ve Ankara’nın birçok bölgesine sıcak yuvalar inşa eden Ünlü şirketler grubu, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.