Anadolu’nun Akademisi’nde İlk Hafta Dersleri Tamamlandı

Güz dönemine 16 farklı branşla başlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, yeni dönemin ilk haftasını geride bıraktı.

Program çerçevesinde öykü ve roman yazarı Güray Süngü “Hayal Gücünü Eğitmek/Kurmaca Atölyesi’nde”, “Bir hikaye nasıl ve nerede başlar? Hikaye yazılan bir şey midir? Olaylar zihinde mi kurulur, baktığımız ve gördüğümüz dış dünyada hazır halde mi mevcuttur?” gibi sorulara katılımcılarla birlikte cevaplar aradı. Cüneyt Kaya, “Gazzali ve Felsefe: Munkız Bağlamında Yeni Bir Okuma” başlıklı derste Gazzali’nin kariyeri boyunca kaleme aldığı pek çok eserinde yer verdiği felsefe eleştirisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü sanatçı Bekir Ünlüataer ise, “Şarkı Söyleme Tekniği” başlıklı derste “Şarkı nasıl söylenir? Şarkı söylerken nasıl nefes almalıyım? Şarkıları nasıl daha güzel söylerim? Müzik bilmiyorum ama şarkı söyleyebilir miyim?” noktasında katılımcılarla tecrübelerini paylaştı. Nilgün Sazak “Şan ve Ses Eğitimi” başlıklı dersin ilk haftasında katılımcılarla ses egzersizleri yaparken, diyafram bölgesinin doğru kullanılması ve artikülasyon tekniklerinin geliştirilmesi için zemin hazırladı. Konu ile ilgili Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nden yapılan açıklamada; güz dönemi derslerinin ilk haftası tamamlandığı belirtilirken, çalışmaların 4 hafta daha devam edeceği bildirildi.