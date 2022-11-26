Altınküreli öğrenciler diş hekimliğiyle alakalı merak ettiklerini öğrendi

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, diş hekimliği mesleği ile alakalı merak ettiklerini ’Akademi Günleri’ çerçevesinde düzenlenen söyleşide öğrendiler.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi ‘Akademi Günleri’ çerçevesinde diş hekimliği mesleği ile alakalı bir söyleşi düzenledi. Bu çerçevede özel bir diş polikliniğinin kurucusu, diş hekimi ve klinik doktorunun katılımıyla gerçekleşen söyleşide, öğrencilere ‘diş hekimi nasıl olunur ve diş hekimliğinin avantajları’ gibi merak edilen sorularına cevap verildi. Diş hekimliği mesleğinin önemi hakkındaki bilgilendirmeyle devam eden söyleşi, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.