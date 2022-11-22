Altınküre’de voleybol turnuvası başladı

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen ‘Sınıflar Arası Voleybol Turnuvası’ başladı.

Eğitim, kültür, sosyal ve spor alanlarında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Gülsüm Aslan, daha sağlıklı nesiller için emek harcadıklarını söyledi. Aslan, “Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi olarak çok daha sağlıklı nesiller için emek harcıyoruz. Çünkü ülkemizin zinde ve çok daha çalışkan nesillere ihtiyacı var. Vatanına bağlı, vatanı için çalışan nesiller yetiştirmek bizim en temel vazifemiz. Öğrencilerimiz spor yaparak derslerde daha başarılı oluyor. Biz onların daha başarılı olması için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.