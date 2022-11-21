Altınküre’de okumanın ayrıcalığını yaşıyorlar

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Sakaryaspor stadyumunu ziyaret ederek Laser Tag etkinliği gerçekleştirdi.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri yaşadıkları şehrin takımını çok sevdiklerini belirterek, Stadyumu çok beğendiklerini ve Sakaryaspor’u daha iyi yerlerde görmek istediklerini dile getirdiler. Stadyum ziyaretinin ardından Laser Tag etkinliğiyle doyasıya eğlenen öğrenciler, Altınküre Fen ve Anadolu Liseli olmanın bir ayrıcalık olduğuna da değindi.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Talip Aydın, “Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını daha keyifli hale getirmek için çalışıyoruz. Yaşayarak öğretmek temel prensibimiz. Biz okulumuzda öğrencilerin hem sınav kaygısını azaltıyoruz hem de sınavlarda daha başarılı olmalarını hedefliyoruz. Yaptığımız sosyal aktiviteler sonrasında öğrencilerimizin kurum için sınavlarda daha başarılı olduklarını gördük” ifadelerini kullandı.