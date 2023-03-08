Altınküre’de ‘İslam Dininde Gençlik’ konulu söyleşi

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi tarafından ‘İslam Dininde Gençlik’ konulu bir söyleşi düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe; Sakarya Üniversitesi Kampüs Camii İmam Hatibi Erol Demir konuşmacı olarak katıldı. Demir konuşmasında, İslam dininin hoşgörü dini olduğunu, gençliğin zenginlik anlamına geldiğini belirtti. Demir konuşmasının devamında öğrencilerin sorularını tek tek cevapladı. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Talip Aydın, düzenlenen etkinliğin öğrencilerin gelişimi açısından etkili olduğunu ifade etti.

Aydın, “Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi olarak etkinliklerimiz devam edecek. Konuşmalarından dolayı Erol Demir beyefendiye çok teşekkür ederim” dedi. Etkinlik, hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.