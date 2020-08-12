Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Sakarya’nın ilk ücretsiz devlet destekli Teknik Programlı Lisesi olma ünvanına sahip Özel Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor.

Eğitimin yeni rengi olan Özel Altınküre Teknokent Koleji, öğrencilerine kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunuyor. Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, istihdam olanaklarından doğru şekilde yararlanmaları için onlara nitelikli bir lise eğitim öğretim programı sunmak amacıyla yola çıkan Özel Altınküre Teknokent koleji “Hayata Hazırlayan Okul” modelini benimsiyor.

Özel Altınküre Teknokent Koleji’nde okuma fırsatı bulan öğrencilerin eğitim öğretim ücreti dört yıl boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Tasarım teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri ve endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarınla mesleki eğitim almanın ötesinde öğrenciler fen lisesi müfredatı sayesinde üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı buluyor. Üniversitelere yerleşme konusunda da verilen ek puan nedeniyle diğer okullara göre çok daha avantajlı konumda bulunuyor.

Özel Altınküre Teknokent Koleji; mühendislik - teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları planlama konularında uygulamaya yönelik olarak eğitim öğretim çalışmalarını atölye ve laboratuvar ortamında sunuyor.